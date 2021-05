Caiazzo: Casse comunali in rosso, il conto consuntivo 2020 si chiude con un disavanzo di 4 milioni di euro.

Condividi

Caiazzo Bene Comune: l’Amministrazione Giaquinto presenta il conto ai cittadini, è ora che vada a casa dopo tanti disastri e compia un gesto di amore verso la città.

“Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale sarà impegnato ad esprimersi sul rendiconto 2020, già approvato dalla giunta. La situazione in cui ci troviamo, purtroppo, è drammatica! Il disavanzo del Comune di Caiazzo ammonta a circa 4 milioni di euro, una cifra spaventosa che mette la maggioranza ormai di fronte all’impossibilità di proseguire la sua azione amministrativa”.

A lanciare l’allarme sui conti in rosso del Municipio è il gruppo consiliare di Caiazzo Bene Comune che punta l’indice contro la gestione allegra delle finanze locali che, negli ultimi anni, è stata portata avanti dall’amministrazione del sindaco Stefano Giaquinto.

“Già i conti del 2019 avrebbero dovuto imporre una gestione più oculata, degli sforzi concreti per migliorare la situazione ed invece ci troviamo di fronte all’ennesimo fallimento. Viviamo in un paese privato di qualsiasi servizio per l’infanzia, senza alcuna attenzione nei confronti delle persone con disabilità, delle famiglie, degli anziani.

Un Comune senza sevizi, senza un’idea per il futuro e con un disavanzo di 4 milioni!

La ricetta della maggioranza per evitare il baratro è quella di vendere le case popolari (e gli assegnatari?), di recuperare l’evasione tributaria (vista la capacità dimostrata negli ultimi anni ci crediamo poco!) e di mantenere la pressione fiscale sui cittadini al massimo consentito dalla legge”, spiegano i consiglieri Marilena Mone, Mauro Carmine Della Rocca e Andrea Costantino.

“Ascolteremo con grande interesse ed estrema attenzione la relazione che verrà illustrata dal Consigliere Mondrone ma crediamo che sia giunto il momento che la maggioranza rifletta sull’opportunità di gettare la spugna ADESSO. Sarebbe un gesto di responsabilità e di amore verso Caiazzo che almeno potrebbe evitare danni ulteriori alla nostra comunità”, conclude la minoranza.

