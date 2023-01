Caiavano, muore sul lavoro a 22 anni

Condividi

Un operaio 22enne di Marcianise Antonio Golino è morto in un incidente sul lavoro a Caivano (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane sia rimasto schiacciato da un bancale. L’incidente è avvenuto all’interno di un’azienda nella zona industriale intorno alle 8.30 di questa mattina.

L’azienda dove è avvenuto il dramma è specializzata nella preparazione e nel confezionamento di salumi e formaggi.

Il giovane, residente a Marcianise avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.

La salma in questo momento sta per essere trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano, competente per il territorio di Napoli Nord.