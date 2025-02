Cagliari-Lazio 1-2, Zaccagni e Castellanos firmano vittoria biancoceleste

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Lazio si è imposta in trasferta sul Cagliari 2-1 nel posticipo della 23esima giornata della Serie A. La squadra di Baroni, grazie al successo in Sardegna sale a 42 punti, e si riprende il quarto posto, lasciando la Juventus a -2, mentre la squadra di Nicola resta ferma a 21 punti, appena sopra la zona retrocessione. La Lazio trova il vantaggio al termine del primo tempo con Zaccagni, dopo che i padroni di casa in avvio erano andati vicini due volte al vantaggio. Al 41’ Isaksen porta palla sulla trequarti e poi imbuca verso destra per Hysaj: il terzino biancoceleste crossa al centro, con Zaccagni che in area colpisce di prima intenzione, quasi in scivolata, battendo Caprile verso il palo di destra per l’1-0. Ad inizio ripresa il Cagliari parte forte e trova il pari al 55' con Piccoli che sul corner dalla destra battuto da Viola stacca bene sopra Hysaj, dopo l’uscita non perfetta di Provedel, e piazza di testa all'incrocio dei pali il pallone dell’1-1. La Lazio riprende in mano il gioco e al 64' trova il nuovo vantaggio: cross dalla destra di Isaksen con Dia che sul secondo palo fa sponda di testa al centro per Zaccagni che non trova la palla ma manda fuori giri Caprile e alle sue spalle c’è Castellanos, che con il mancino conclude a rete per il 2-1. Il Cagliari si scopre con Caprile che salva su Zaccagni, poi nel finale, Lazio in difficoltà con il Cagliari in pressione, ma senza trovare l’imbucata giusta. —[email protected] (Web Info)

