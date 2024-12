Cafè Chantant Rebelle, lo spettacolo di Lara Sansone torna in scena al Sannazaro di Napoli dal 20 dicembre al 12 gennaio

1 minuto di lettura

Condividi

Da venerdì 20 dicembre a domenica 12 gennaio 2025 al teatro Sannazaro va in scena il Cafè chantant Rebelle di e con Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Antonio Marino, Tony Guido, Mario Andrisani e con il balletto e l’orchestra del Cafè Chantant. Le scene sono di Francesca Mercurio e Michele Gigi, le musiche e la direzione d’orchestra di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli e Mariano Ranno, le coreografie di Alessandro Di Napoli, il disegno luci di Luigi Della Monica, Trucco e parrucco di Ciro Florio, accessori Carmine Russo.

Una produzione Tradizione e Turismo – Centro di produzione teatrale – Teatro Sannazaro.

Il nostro spettacolo – dichiara la Sansone – nasce sul modello dello storico Cafè Chantant di inizio secolo e ne riprende l’anima, oggi diremmo il format. Un tempo, in locali allestiti con tavolini, si vivevano serate all’insegna della leggerezza, della satira politica, della musica, della bellezza, del fascino, dell’ostentazione e dell’ironia. Questi spettacoli memorabili hanno lasciato una eco che resiste nei ricordi di molti amanti del genere. Di quella idea di modernità abbiamo fatto tesoro, declinando in chiave arbitraria e totalmente contemporanea il nostro progetto. Nel nostro spettacolo non troverete filologia, nostalgia o rimandi ai fasti antichi ma attualità, satira, divertimento, leggerezza e musica. I brani più amati e ballati di sempre, senza un filo conduttore unico o forse con l’unico scopo di mettere un cast di professionisti al servizio del pubblico. Un titolo antico per uno spettacolo modernissimo e contemporaneo che si arricchisce anno dopo anno di numeri diversi e spettacolari adatto ad un pubblico internazionale.

Benvenuti, willkommen, bienvenue, welcome al nostro Cafè Chantant!

Orari repliche:

venerdì 20 dicembre 2024 ore 21:00

sabato 21 dicembre 2024 ore 21:00

domenica 22 dicembre 2024 ore 18:00

giovedì 26 dicembre 2024 ore 21:00

venerdì 27 dicembre 2024 ore 21:00

sabato 28 dicembre 2024 ore 21:00

domenica 29 dicembre 2024 ore 18:00

venerdì 03 gennaio 2025 ore 21:00

sabato 04 gennaio 2025 ore 21:00

domenica 05 gennaio 2025 ore 18:00

lunedì 06 gennaio 2025 ore 18:00

venerdì 10 gennaio 2025 ore 21:00

sabato 11 gennaio 2025 ore 21:00

domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.