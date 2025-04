Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, morto sciatore italiano

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Uno sciatore italiano è morto cadendo in un crepaccio sul Monte Bianco. La tragedia è accaduta alle 11.20 di questa mattina, mentre stava sciando sul versante francese della montagna. A darne notizia sono i media transalpini, secondo cui l'uomo di una quarantina di anni sarebbe precipitato per una trentina di metri, dopo il crollo di un ponte di neve. L'uomo stava facendo una gita nella Vallée Blanche con il Club Alpino Italiano, di cui era socio, e sarebbe morto ancor prima del trasporto in ospedale. —[email protected] (Web Info)

