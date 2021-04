Caccia, gruppo Lega Campania: “Consentire l’attività venatoria in regime di preapertura”

“Il calendario venatorio campano va rivisto consentendo lo svolgimento dell’attività anche in regime di preapertura. La decisione assunta dalla Giunta regionale, rispetto alla quale nessun dato scientifico è stato portato a supporto, rischia di costituire l’ennesima beffa per i cacciatori già costretti l’anno scorso a lunghi periodi di stop a causa del lockdown, nonostante la loro attività si svolga all’aria aperta. L’Assessore all’Agricoltura riveda tale posizione e ascolti le associazioni, non chiedono nulla di più di quanto già previsto in passato e attuato peraltro dalle altre Regioni”.