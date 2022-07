C.R. Campania, Zigarelli: “Grazie a nostra gestione economica virtuosa le società si ritrovano sui loro estratti conto importi rilevanti”

Condividi

Il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, nella newletter della nuova stagione sportiva, oltre ad augurare ‘ai presidenti, ai loro staff e alle loro squadre, una stagione sportiva all’insegna della sana competizione e del fair play’, spiega ‘che data la gestione virtuosa messa in atto dalla mia governance, ritroverai sul tuo estratto conto societario la parziale restituzione delle spese organizzative, previste per la stagione sportiva conclusasi il 30 giugno 2022. Il nostro lavoro attento e a totale tutela di tutte le società, ha determinato, una sostanziale riduzione delle spese per l’iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2022/2023’.

Un ottimo risultato raggiunto dalla gestione del Presidente Zigarelli, che ancora una volta con fatti concreti pone in essere azioni tangibili a sostegno dei club campani. Inoltre Zigarelli ribadisce che ‘anche per la corrente stagione sportiva sono a disposizione delle società gli sportelli gratuiti: fiscale, legale e campi sportivi. Si terranno corsi di formazione per dirigenti sportivi, in management dello sport, in diritto sportivo, in comunicazione sportiva e in psicologia dello sport. Si continuerà a lavorare sinergicamente con tutti i presidenti, accogliendo le istanze e le proposte, nella consapevolezza che facendo squadra si riesca a costruire un futuro migliore per tanti giovani’.

Il Presidente Zigarelli punta fortemente anche sulla formazione e per tal motivo ha stipulato la convenzione tra il Comitato e l’Università telematica Pegaso, per consentire a tutti i tesserati di proseguire gli studi beneficiando di una scontistica considerevole.