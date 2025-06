Busto Arsizio, accoltella a morte negoziante e fugge: è caccia all’uomo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un negoziante è stato ucciso a coltellate nella serata di oggi, mercoledì 25 giugno, a Busto Arsizio. La vittima, Davide Golia di 65 anni, è stata aggredita all’interno del suo negozio di oggettistica e penne di lusso, in via Milano 4, in centro città, da un uomo, fuggito a piedi subito dopo l’omicidio. Inutili i soccorsi del 118: al loro arrivo i sanitari hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Nel frattempo la polizia, coordinata dalla procura di Busto Arsizio, diretta dal procuratore Carlo Nocerino, ha avviato le ricerche dell’aggressore, acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona. Le prossime ore sono centrali per individuare l’uomo in fuga. Ancora da chiarire il movente dietro all’aggressione. —[email protected] (Web Info)

