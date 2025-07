Buonfiglio esalta Sinner: “Lui magnifico, tutti lo vorremmo come nipote”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Anche Luciano Buonfiglio commenta la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. All'Adnkronos il presidente del Coni ha parlato così del trionfo del tennista azzurro in finale contro Carlos Alcaraz, battuto in quattro set: "Sinner è stato straordinario, magnifico, un italiano sul tetto di Wimbledon, ma poi soprattutto è una bella persona, tutti lo vorremmo come nipote, io come nipote, qualcuno più giovane come figlio". "La partita l'ho vista in televisione perchè non c'erano aerei che mi consentivano di rientrare a Roma per la Giunta di domani mattina", ha raccontato Buonfiglio, "però non vedo l'ora di potergli fare i complimenti di persona. Grande merito a lui e un applauso a tutta la Federazione". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

