Bufale, Zinzi: E’ finito il tempo delle chiacchiere,parola al Consiglio”

Condividi

“L’ennesima presa in giro che svilisce il ruolo dei consiglieri e soprattutto non tiene conto delle sofferenze degli allevatori”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, commenta a caldo l’esito della seduta congiunta delle Commissioni Sanità e Agricoltura convocata per l’esame del piano di eradicazione della brucellosi. La seduta si è aperta, e subito chiusa, per l’assenza della Giunta regionale e dopo la lettura in Aula di una nota con cui si informava dell’avvenuta nomina del Commissario. “Una cosa già nota – ha spiegato Zinzi – così come note sono le richieste degli allevatori ai quali va data risposta immediata. Ritengo che il Consiglio, perché ne ha la competenza, debba assumersi la responsabilità della decisione e l’onere di migliorare un testo che così com’è stato elaborato lascia diversi punti sospesi. E bisogna farlo subito, abbiamo già perso troppo tempo”.