BTREES vince il bronzo al premio L’Italia che Comunica grazie alla campagna “Pave and Go” per Emilgroup

BTREES si aggiudica il prestigioso riconoscimento promosso da UNA e giunto alla sua XI edizione: la web agency di Ebano Spa è stata scelta tra le più importanti del settore da una giuria di oltre 50 esperti.

Premiati creatività, ironia, stile unconventional e risultati di un concept assolutamente irriverente

Non poteva chiudere meglio un anno già ricco di grandi risultati. BTREES si è aggiudicata il bronzo al prestigioso premio “L’Italia che Comunica-IMC” promosso da UNA nella categoria B2B.

BTREES saluta il 2022 con un importante consolidamento sul mercato, un fatturato in crescita del 25% l’acquisizione di nuovi prestigiosi clienti nel suo portfolio, l’apertura di una nuova sede a Reggio Emilia, dopo Biella, Torino e Novara, e la collaborazione di brand internazionali che l’hanno scelta per campagne marketing, rebranding, social, new advertising, SEO & digital analysis, cross-media e formazione.

E ora, la web agency guidata dal CEO Christian Zegna, parte della holding Ebano Spa di Carlo Robiglio, viene nominata vincitrice del più importante premio dedicato al mondo della comunicazione in Italia, a cui partecipano le migliori agenzie italiane e internazionali.

Il Premio Italia che Comunica-IMC

L’Italia che Comunica-IMC è il premio promosso da UNA e rivolto a tutte le agenzie di comunicazione con l’obiettivo di mettere in evidenza la creatività, la strategia, l’esecuzione e i risultati delle campagne riconosciute come eccellenze dalle agenzie di comunicazione italiane. Un premio ai migliori lavori di comunicazione, advertising e non solo.

Il premio è articolato in 13 categorie legate alla comunicazione, 1 premio assoluto e una sezione con 4 categorie che rappresentano l’entertainment. Tutti i lavori candidati vengono valutati in una prima fase da una Grand Jury formata da oltre 50 professionisti senior di agenzie associate UNA.

L’Italia che Comunica-IMC è l’unico premio italiano che permette ai vincitori di categoria di poter partecipare al prestigioso premio internazionale IMC Awards 2023.

La campagna vincitrice di BTREES “Pave and Go” per Emilgroup

BTREES è riuscita a conquistare il premio bronzo nella categoria “L’Italia che Comunica B2B” attraverso la campagna digital “Pave and Go” ideata per Emilgroup, azienda leader nel settore ceramico.

Pave and Go è il rivoluzionario sistema di pavimentazione sviluppato da Emilgroup, un’esclusiva tutta made in Italy nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti, una soluzione rapida, estremamente versatile e all’avanguardia per ambienti interni ed esterni, che si installa in pochi secondi, senza rompere o sporcare, e garantisce un’ottima durabilità nel tempo.

Per questa campagna BTREES ha sviluppato un concept creativo che ha fatto leva proprio sui plus del prodotto, ma con un taglio ironico e irriverente, del tutto innovativo per prodotti di questa tipologia.

BTREES ha realizzato 3 short video, immediatamente riconoscibili perché creativi, smart e spiccatamente iconici (è possibile vederli a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=FctPNZzDgUQ&t=4s).

“È la prima volta che ci candidiamo a un premio e vinciamo un bronzo. Lo faremo più spesso!” commenta il CEO di BTREES Christian Zegna. “Scherzi a parte, da sempre in BTREES cerchiamo di portare ai progetti creatività e risultati tangibili. Proprio nel reparto creativo investiremo fortemente nel 2023, con l’obiettivo di alzare sempre più l’asticella”.

“Il concept della campagna ‘Pave and Go’ ci ha convinti dal primo momento. Il trattamento assolutamente fuori dagli schemi per il settore ceramico, oltre a divertire, sta portando ottimi risultati in termini di awareness e posizionamento. Questo premio dimostra come la creatività, unita al coraggio di osare, possa portare risultati di forte impatto” dichiara Giorgia Gallaro, Responsabile Comunicazione di Emilgroup.

Team at work

Team BTREES at work – ideazione e realizzazione della campagna vincitrice:

Christian Zegna – Admin

Filippo Bondi – Digital strategist & Project manager

Andrea Caviglia – Art Director

Stefano Miglio – Art Director

Davide De Capitani – Copywriter

Linda Botti – Social Media Strategist

Davide Palermo – Digital Advertising Specialist

Miriam Carraretto – Journalist & Communication Strategist

Casa di produzione: Officina 38

BTREES

BTREES è la new media agency di Ebano S.p.A., holding con sede a Novara leader a livello nazionale in diversi settori, dalla formazione a distanza all’editoria, dal marketing all’e-commerce. BTREES è stata la prima startup accelerata da Sellalab, polo di innovazione di Gruppo Banca Sella. Oggi è leader nel segmento Social&Web, SEO&Digital Analysis e Cross-Media.

Al centro di BTREES, e di Ebano, ci sono quattro punti cardine che orientano il lavoro: valorizzazione, responsabilità, sostenibilità e innovazione.

Con un team di 25 professionisti, guidati dal CEO Christian Zegna, BTREES ha conquistato la fiducia di piccoli e grandi brand, nei settori più diversi. Importantissimo anche il risultato di consolidamento raggiunto con i clienti già acquisiti, che hanno permesso di sviluppare upselling di alto valore.

Tra i brand che hanno scelto BTREES ci sono Banca Sella, Gruppo Fini, Le Conserve della Nonna, Fabrick, Brooksfield, Phyd-Adecco Group, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Fintech District, Emilgroup e molti altri.