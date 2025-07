Bruno Gaipa e la trasmissione mattutina “BuongiornoNuovo” premiati con il Microfono D’Oro 2025

1 minuto di lettura

Bruno Gaipa e la trasmissione mattutina su Radio Punto Nuovo celebrati in Campidoglio per il legame costruito con il pubblico dell’alba. Emozione, orgoglio e gratitudine. Nella suggestiva cornice del Campidoglio, cuore istituzionale della Capitale, Bruno Gaipa e la sua trasmissione “BuongiorNuovo”, in onda ogni giorno su Radio Punto Nuovo dalle 6.30 alle 10.00, hanno ricevuto il prestigioso Microfono d’Oro 2025.Un riconoscimento che premia non solo la qualità della conduzione, ma soprattutto ilrapporto autentico e quotidiano con il pubblico: migliaia di ascoltatori che, da anni,iniziano la giornata con la voce e l’energia di questo appuntamento tra notizie, musica, leggerezza e un tono sempre garbato e vicino.«Il Microfono d’Oro 2025 è stato assegnato a BuongiorNuovo per aver saputo costruire, nel tempo, un legame reale con chi si sveglia all’alba – si legge nella motivazione – accompagnandolo con empatia, ritmo e rispetto dal primo caffè fino al pieno delle attività lavorative, contribuendo a rendere il risveglio un momento da vivere e condividere.»Il premio, assegnato ogni anno ai programmi e ai professionisti che si distinguono per innovazione, ascolto e continuità nella radiofonia italiana, arriva in un momento particolarmente felice per Radio Punto Nuovo, emittente da sempre attenta alla narrazione del territorio e alla costruzione di format vicini alle persone.Bruno Gaipa, visibilmente commosso, ha dedicato il riconoscimento a tutto il team della radio e agli ascoltatori:“Questo premio è di tutti. Degli editori Rocco e Annibale che mi hanno accolto nella splendida famiglia di Radio Punto Nuovo dal 2012 dandomi l’opportunità di crescere al loro fianco. E’ di ogni singolo cuoricino che ogni mattina accende laradio e sceglie di fidarsi della nostra voce. È il simbolo di una relazione vera, costruita giorno dopo giorno, senza filtri. E’ della mia famiglia, che mi supporta in tutto, mia moglie Roberta e le mie figlie Gaia e Alessia”.“BuongiorNuovo” continua così il suo percorso di successo, confermandosi uno dei programmi di riferimento della fascia mattutina italiana, capace di coniugare informazione, ironia e calore umano in un equilibrio raro nel panorama radiofonico.