Brucellosi, Zinzi: “La Lega con Matteo Salvini accanto agli allevatori”

“La Lega è stata accanto agli allevatori sin dal primo momento in Regione Campania e lo sarà anche domani quando il centrodestra sarà al governo del Paese. La presenza a Borgo Appio di Matteo Salvini, primo leader nazionale ad aver risposto all’appello lanciato dal coordinamento degli allevatori, è un segnale importante. Non è più tempo di pacche sulle spalle, dopo le proteste e le manifestazioni tocca alle istituzioni fare la propria parte. Dinanzi a un governo regionale sordo e cieco, spetta al prossimo governo nazionale avviare un cambio di passo e sarà il centrodestra a portare in Parlamento il dibattito sulla nuova riforma agraria di cui ha bisogno la nostra terra”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2 dopo la manifestazione organizzata dagli allevatori bufalini a cui ha partecipato anche il leader della Lega, Matteo Salvini.