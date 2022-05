Brucellosi, Zinzi: “Eradicazione questione politica da affrontare tutti insieme”

Condividi

“L’eradicazione della brucellosi è una grande questione politica che chiama in causa l’intera società e non può essere considerata come sola responsabilità degli allevatori. La nostra mozione, che discuteremo in Consiglio regionale domani, vuole assumere il carattere della mediazione dal momento che il dialogo è stato finora il grande assente in questa emergenza che stanno vivendo gli allevatori bufalini”. Così il capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, a margine della seduta di audizione congiunta delle Commissioni Sanità e Agricoltura.