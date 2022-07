Brucellosi, Zinzi: “De Luca e Caputo ammettano di aver sbagliato”

“Il documento inserito nella cartella condivisa della Commissione Sanità ha tutti i tratti di un atto informale redatto dall’Ufficio legislativo della Regione Campania. Il fatto che in buona sostanza bocci il piano di eradicazione della brucellosi è indicativo che il lavoro presentato con trionfalismo da De Luca e dall’assessore regionale Caputo è stato fatto male, soprattutto non rispettando la procedura. Il piano va portato in Consiglio regionale, è quella la sede per modificarlo e dare risposte agli allevatori. Il centrodestra lo ha chiesto a maggio con una mozione di cui ero primo firmatario, ma fu bocciata dall’Aula. Adesso De Luca e Caputo spieghino se quel documento stato redatto proprio dall’Ufficio Legislativo e, in caso affermativo, abbiano il coraggio di confessare che hanno sbagliato su tutta la linea. Gli allevatori, che attendono da mesi una risposta, non meritano tutto questo”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania e componente Commissione Sanità in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.