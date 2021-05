Brucellosi, Zannini sollecita Caputo a trovare soluzioni urgenti.

Condividi

Oggi, venerdì 21 maggio, question time in Consiglio regionale.

Il presidente della VII Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile, Giovanni Zannini, ha depositato una nutrita interrogazione consiliare all’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in cui chiede di sapere quali azioni intende mettere in campo per l’eradicazione della brucellosi e quali risorse finanziarie per la biosicurezza negli allevamenti.

Il consigliere Zannini già 20 giorni fa aveva deciso di scendere in campo a tutela degli allevatori e in genere della filiera bufalina, oltre che a tutela della salute.

Si allega il testo dell’interrogazione che sarà discussa nella seduta del question time in programma per domani mattina nell’aula del Consiglio Regionale della Campania.

