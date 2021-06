Brucellosi: Grimaldi, il piano e’stato un fallimento, ore le vaccinazioni

Condividi

“Il piano di eradicazione della brucellosi è stato, ad oggi, un fallimento. Serve allora cambiare direzione di marcia, senza tergiversare e soprattutto garantendo scelte immediate e risolutive”. Cosi Massimo Grimaldi, questore al personale della Regione Campania, che ha partecipato all’incontro tenutosi in Consiglio con i rappresentanti del settore, con Domenico Finizia, presidente dell’associazione “Amici della bufala” e Adriano Noviello dell’associazione “Tutela della bufala mediterranea”.

“La politica e le Istituzioni non devono attendere altro tempo, non è il momento dello studio e delle analisi, i fatti sono noti, l’abbattimento di oltre centomila capi bufalini non ha risolto il problema e siamo arrivati ad una incidenza della malattia che è al 17%. Adesso – aggiunge – bisogna seguire le indicazioni di chi conosce il settore. Si proceda con un piano vaccinale, che sia capace di leggere il territorio, e che segua le indicazioni che già il Ministero e l’Istituto zooprofilattico di Teramo hanno consegnato”.

