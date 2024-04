1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Brigitte Bardot è "devastata dal dolore" e piange la morte del suo fedele compagno di avventure, il suo cane E.T. La diva francese, che compirà 90 anni il prossimo 28 settembre, attivista per i diritti degli animali, ha fatto sapere alla sua comunità di fan di essere in lutto. Sul suo account X (ex Twitter) ha condiviso un tenero scatto in cui posa con il suo amico a quattro zampe scomparso pochi giorni fa. "Il mio meraviglioso e amatissimo piccolo E.T. è appena morto il 20 aprile, lasciandomi devastata dal dolore", afferma l'iconica attrice degli anni Sessanta in una didascalia scritta a mano su un foglio martedì 23 aprile. "Era la mia ombra e la mia luce! Il mio cuore è freddo", ha concluso.

I suoi follower, molti dei quali condividono il suo amore per i cani, non sono rimasti indifferenti al post: "So cosa vuoi dire, anch'io ho perso l'amore della mia vita il 17 agosto 2023, e da allora sono a pezzi…", scrive uno degli utenti. "Mi dispiace tanto, Brigitte. Ti abbraccio forte", scrive un altro. "Oh, sono così triste per te, gli animali sono come i bambini e il loro amore è così puro. Sono sicura che è ancora vicino a te e ti saluta di tanto in tanto. Rallegrati!"; "È triste perdere un animale, è difficile superare questo momento", sono altri commenti. Il post della Bardot ha superato le 65.000 visualizzazioni. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.