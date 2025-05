Briante (The European House Ambrosetti): “Lidl conferma la sua capacità di creare valore”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Lidl ha confermato la sua capacità di creare valore. Una situazione che nasce dal suo essere interfaccia tra consumatore e sistema produttivo per tutto il settore agroalimentare. La crescita di Lidl è imponente in termini di ricavi, occupazione e investimenti, tutto questo si ripercuote nell’economia italiana”. Così Emiliano Briante, partner di The European House Ambrosetti, ha commentato la presentazione del bilancio di impatto socio-economico di Lidl in Italia, tenutasi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, alla presenza del ministro Adolfo Urso. Nel 2023 il solo contributo complessivo dell’azienda al PIL nazionale è stato di €7,6 miliardi, equivalenti a circa lo 0,4% del pil italiano. Altrettanto importante l’impatto nell’occupazione: “Con più di 20 mila dipendenti diretti Lidl dimostra una capacità di creare forza lavoro – prosegue Briante – una forza lavoro più giovane della media, orientata all’occupazione femminile e che prevede più contratti a tempo indeterminato. Tutti aspetti particolarmente rilevanti e positivi per il sistema paese”. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.