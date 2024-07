Brenda e Kelly, l’addio di Jennie Garth a Shannen Doherty: “Mai state l’una contro l’altra”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto". Inizia così il post pubblicato da Jennie Garth dopo la morte di Shannen Doherty, deceduta sabato 13 luglio dopo una lunga malattia. Le due attrici interpretavano nella serie che le ha rese famose – Beverly Hils 90210 – le due amiche Brenda e Kelly. "Il nostro legame era reale e onesto – ha continuato Garth nel suo messaggio accompagnato da alcune foto che le ritraggono insieme – Siamo state spesso messe l'una contro l'altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era costruito sul rispetto e sull'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l'hanno amata". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.