Brand Journalism Festival 2025: informazione e impresa si insieme per restituire valore alle parole

Un dialogo aperto tra giornalismo, impresa e istituzioni per costruire una comunicazione più etica, consapevole e responsabile. Sono queste le basi del Brand Journalism Festival 2025, presentato alla Camera dei Deputati. L’evento, ideato da Ilario Vallifuoco e promosso da Social Reporters, con Unipol come main partner, è giunto alla seconda edizione ed è in programma l’11 novembre al Talent Garden di Roma.

