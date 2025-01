Bradley Cooper spegne 50 candeline, da portiere di hotel a divo di Hollywood

4 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Bradley Cooper compie oggi, 5 gennaio, 50 anni. Il divo dagli occhi di ghiaccio e dai capelli ribelli raggiunge la mezza età, ma il tempo per lui sembra non passare mai: ancora oggi è considerato una delle star più sexy di Hollywood. Nel corso della sua carriera, però, non ha soltanto accumulato fascino e bellezza ma anche credibilità – come attore e regista, apprezzato non solo dalla critica – e 12 candidature agli Oscar, senza mai vincere una statuetta. Ma questo non ha mai rappresentato un problema per l'attore: "Le nomination non hanno nulla a che fare con l'arte creativa", ha detto in una vecchia intervista a Oprah Winfrey. Classe 1975, all'anagrafe Bradley Charles Cooper, l'attore nasce in Pennsylvania ed ha origini irlandesi da parte di papà Charles (morto nel 2011 per un cancro) e italiane da parte di mamma Gloria (nata da padre napoletano e da madre abruzzese). Ma prima di conquistare lo schermo, la star lavora come portiere al Morgans Hotel di Manhattan, frequentato da tantissime celebrità a partire da Leonardo DiCaprio, a quel tempo travolto dal successo di 'Titanic'. Quando si incontrano per la prima volta non sanno che da lì a qualche anno sarebbero diventati grandi amici. Cooper debutta come attore in un episodio della serie cult 'Sex and the City': una delle protagoniste, la scrittrice Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker) finisce sulla copertina del New York Magazine con la faccia segnata dalla stanchezza e dallo stress, ad accompagnare la foto la scritta 'Single è bello?'. Così Carrie per distogliere la mente dall'accaduto va a divertirsi in un club dove incontra un giovanissimo – e biondo – Bradley. Ma l'amore della sua vita è Mr. Big, ma questa è un'altra storia. L'esordio cinematografico è nella commedia 'Wet Hot American Summer', per cui perde la sua cerimonia di laurea. Le riprese, infatti, iniziano proprio in quel giorno. La prima ventata di popolarità arriva nel 2001 grazie alla serie televisiva 'Alias', creata da J. J. Abrams, in cui interpreta il personaggio di Will Tippin al fianco di Jennifer Garner. Da qui ottiene ruoli nelle commedie '2 single a nozze – Wedding Crashers' e in 'A casa con i suoi'. Il primo ruolo da protagonista arriva nel 2005 con la serie 'Kitchen Confidential' e nel 200 porta in scena a Broadway 'Tre giorni di pioggia' con Julia Roberts e Paul Rudd. Dal palcoscenico torna al piccolo schermo. Dal 2007 al 2009 prende parte alla serie tv 'Nip/Tuck' interpretando il personaggio ricorrente di Aidan Stone. Ben presto i riflettori di Hollywood si accendono su di lui: recita nel film corale 'La verità è che non gli piaci abbastanza' e nella commedia 'Yes Man' con Jim Carrey ed è protagonista della commedia romantica 'A proposito di Steve' al fianco di Sandra Bullock. La popolarità arriva con 'Una notte da leoni', a cui seguono 'Una notte da leoni 2' e 'Una notte da leoni 3', tutti con la regia di Todd Phillips. La prima candidatura ai premi Oscar come Miglior attore protagonista arriva grazie al ruolo ne 'Il lato positivo – Silver Linings Playbook'. La carriera di Cooper passa anche per il Marvel Cinematic Universe doppiando il personaggio di Rocket Raccoon nelle pellicole 'Guardiani della Galassia' e 'Avengers: Endgame'. La seconda nomination agli Academy Award, questa volta come Miglior attore non protagonista, la ottiene per 'American Hustle – L'apparenza inganna' e la terza, come Miglior attore protagonista e produttore, per 'American Sniper' di Clint Eastwood, film basato sulla vera storia del cecchino Chris Kyle. Per questo ruolo aumenta la massa muscolare di circa 20 chili seguendo una dieta di 8000 calorie al giorno e affrontando intense sessioni di esercizio per circa alcuni mesi prima delle riprese. Nel 2015 è protagonista della pellicola 'Sotto il cielo delle Hawaii' accanto a Emma Stone e Rachel McAdams. Nello stesso anno è anche co-produttore e personaggio principale della serie tv 'Limitless' – tratta dal film del 2011 che lo vede protagonista con Robert De Niro – in cui interpreta il senatore Edward Morra. Nel 2018 debutta alla regia con 'A Star is Born', remake del film drammatico 'È nata una stella' del 1937. La pellicola segna un altro esordio, quello di Lady Gaga come attrice protagonista. La coppia – al centro del gossip per un presunto flirt – vince un Oscar per 'Shallow': la canzone che Gaga e Cooper cantano nel film. La seconda regia risale al 2023 con 'Maestro', film incentrato sul matrimonio del direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein (Cooper) con l'attrice Felicia Montealegre (Carey Mulligan). Prima della pellicola su Bernstein, recita ne 'Il corriere – The Mule' diretto da Clint Eastwood, ne 'La fiera delle illusioni – Nightmare Alley (Nightmare Alley)' diretto da Guillermo del Toro e in 'Licorice Pizza' diretto da Paul Thomas Anderson. Nella vita di Bradley spazio anche all'amore. Oltre a quello infinito per mamma Gloria, al fianco del figlio in molte occasioni pubbliche, Cooper nel 2006 ha sposato l'attrice Jennifer Esposito. Il matrimonio, però, è terminato dopo pochi mesi. Dal 2015 al 2019 è stato legato alla supermodella Irina Shayk, che spegnerà, esattamente un giorno prima di Cooper, 39 candeline. La coppia ha avuto una figlia, Lea De Seine, nata nel 2017. L'attore però non ha mai smesso di credere nell'amore. Dal 2023 fa coppia fissa con la modella Gigi Hadid: in qualsiasi parte del mondo si trovino appaiono sempre più innamorati che mai, come mostrano gli scatti dei paparazzi. Cooper è il primo divo hollywoodiano del 2025 a spegnere 50 candeline. Cooper è il primo divo hollywoodiano del 2025 a spegnere 50 candeline. Il 22 febbraio tocca a Drew Barrymore, il 15 marzo a Eva Longoria, il 4 giugno ad Angelina Jolie, il 7 agosto a Charlize Theron e il 17 dicembre a Milla Jovovic.

