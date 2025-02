Bper lancia Ops su Popolare di Sondrio per 4,3 miliardi

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Cda di Bper Banca ha approvato oggi il lancio di un'offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio. Lo rende noto Bper in un comunicato precisando che l’offerta, che è condizionata alle autorizzazioni regolamentari previste dalla normativa applicabile e all’avveramento delle condizioni di efficacia espressamente indicate, "è finalizzata ad acquisire almeno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale dell’Emittente, che consentirà all’Offerente di esercitare il controllo di diritto sull’Emittente". In ogni caso, sottolinea Bper, "l’Offerente si riserva di rinunciare parzialmente a tale condizione purché la partecipazione acquisita, all’esito dell’Offerta, sia superiore al 35% del capitale sociale dell’Emittente (partecipazione che, tenendo conto della conformazione dell’azionariato dell’Emittente, consentirà a Bper di esercitare un’influenza dominante su Bp Sondrio). Inoltre, per l’ipotesi in cui, per effetto delle azioni portate in adesione all’Offerta o acquistate al di fuori della medesima, l’Offerente venga a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, Bper dichiara sin d’ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare le regolari negoziazioni delle azioni di Bp Sondrio". Il rapporto di concambio è stato fissato in 1,450 azioni di nuova emissione di Bper per ogni azione esistente di Bp Sondrio. Assumendo come riferimento i prezzi ufficiali delle azioni di Bper e di Bp Sondrio registrati il 5 febbraio 2025, tale rapporto di cambio comporta un prezzo implicito di offerta pari a 9,527 euro per azione dell’Emittente, un premio pari a circa il 6,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni dell’Emittente rilevato in data 5 febbraio 2025 e un premio del 10,3% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi. "Questa operazione basata su logiche industriali rappresenta un’opportunità unica di creare un gruppo bancario leader in Italia, con due banche complementari che hanno modelli di business coerenti e che condividono gli stessi valori", afferma in una nota Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper. Il nuovo gruppo che potrebbe nascere dall'Ops di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio "beneficerà di una scala significativa in termini di clientela, presenza geografica e sinergie, che consentirà di creare ulteriore valore per gli stakeholder di entrambi gli istituti. Sarà un gruppo bancario più solido e forte con un’offerta di prodotti e servizi più ampia a beneficio della clientela anche grazie a significativi investimenti It e digitale e con un importante focus sul capitale umano", afferma l'amministratore delegato. "Il nostro piano industriale B:Dynamic | Full value 2027 – sottolinea Papa – sarà ulteriormente rafforzato e accelerato da questa operazione, grazie alla combinazione delle due realtà". —[email protected] (Web Info)

