(Adnkronos) – Ottimo debutto per 'Bob Marley – One Love', che si piazza subito al primo posto del box office con 1.207.885 euro in 412 sale con una media 2.932. Il biopic sull’icona reggae sta funzionando in tutto il mondo, con oltre 70 milioni di dollari sul mercato nordamericano e più di 120 globali, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it. Secondo posto per un’altra new entry, 'La zona d’interesse' di Jonathan Glazer, forte delle cinque candidature all’Oscar e di un tema di grande impatto come l’Olocausto, con 773.743 euro (795.045 considerando le anteprime), 294 sale e 2.632 di media. Un successo che conferma l’attenzione del pubblico italiano per il cinema d’autore: lo dimostra anche il film che occupa la terza posizione, 'Past Lives', che grazie ad altri 703.704 euro supera i 2 milioni (2.073.826: numero di sale elevato, 474) e registra la miglior tenitura (-18% rispetto al precedente weekend). Fuori dal podio la nuova uscita 'Emma e il giaguaro nero', avventura rivolta al pubblico dei giovanissimi (570.157 euro), seguito dall’anime 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’allenamento dei pilastri' (482.641, per un totale di 486.916). L’horror 'Night Swim' esordisce al settimo posto con 425.054 euro. Con i 446.006 euro raccolti nell’ultimo fine settimana, 'Povere creature!' si classifica sesto e supera gli 8 milioni (8.016.679), mentre il cinecomic 'Madame Web' varca la soglia del milione (1.199.647) al secondo weekend di sfruttamento (nona posizione con 279.430) ma registra il peggior calo (-55%). Capitolo a parte per il cinema italiano in affanno. Grazie a 365.971 euro che valgono l’ottavo posto in classifica, anche 'Romeo è Giulietta' di Giovanni Veronesi supera il milione (1.136.215), con 469 schermi e 780 di media. Fanalino di coda della top ten è la new entry 'Volare': l’opera prima di Margherita Buy si ferma a 243.310 euro (258.355 tenendo conto delle anteprime), con 214 sale e 1.137 di media. Nel complesso un weekend migliore del precedente, con un incasso globale di 6.795.808 euro. —[email protected] (Web Info)