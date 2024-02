Condividi

BOTTIGLIA CON MESSAGGIO RINVENUTA SULLA SPIAGGIA DI BACOLI, DARIO GRANDE: “ANDRO’ A MAIORCA A CERCARE IL RAGAZZINO DI 11 ANNI CHE L’HA LANCIATA IN MARE”

Abbiamo intervistato Dario Grande che a Bacoli ha trovato la bottiglia sulla spiaggia di Miseno e che prossimamente provvederà a “spedire” la stessa con all’interno una sua missiva, affinché qualche altro sognatore dei giorni nostri possa ritrovarla.

di Gennaro Savio

La violenta mareggiata che nei giorni scorsi si è abbattuta sulle coste della Campania, ha riservato una piacevole ed inaspettata sorpresa al giovane Dario Grande il quale nel mentre era intento a passeggiare sulla panoramicissima spiaggia di Miseno, nella città di Bacoli, ha trovato sull’arenile una bottiglia contenente un messaggio giunto dalla Spagna e precisamente dall’isola di Maiorca. A gettarla in mare il 13 novembre scorso, è stato un bambino di appena 11 anni che nell’epoca dei social e di Whatsapp con cui i messaggi giungono all’istante all’altro capo del mondo, si è affidato alla romantica pratica della missiva in bottiglia la cui origine risale agli albori della storia, al 310 a.C per opera del filosofo greco Teofrasto. Nella lettera che ha navigato in bottiglia il bambino spagnolo svela, tra l’altro, quali sono i suoi hobby e gli sport preferiti. Per Dario Grande, che prossimamente provvederà a spedire la stessa bottiglia con all’interno una sua missiva affinché qualche altro sognatore dei giorni nostri possa ritrovarla e che vuole andare in Spagna per cercare Tillmann, quello trovato sulla spiaggia è un messaggio di speranza proprio perché lanciato in mare da un bambino. “Mi trovavo sulla spiaggia di Miseno perché nel mio tempo libero – ha dichiarato Dario Grande – sono solito fare delle passeggiate e ho avuto la fortuna di raccogliere una fantastica bottiglia di vetro contenente al suo interno un messaggio. A scriverlo è stato un ragazzino di nome Tillmann, di undici anni all’epoca, nel quale racconta un po’ la sua vita in modo semplice come solo un bambino possa fare. La cosa che mi ha colpito di più, oltre al fatto dell’evento fisico che la bottiglia sia arrivata da Maiorca fino sulla spiaggia di Miseno, è il fatto che Tillmann, questo ragazzino, abbia utilizzato un messaggio scritto su un foglio di carta e mandato attraverso la bottiglia e non utilizzando i social network come fanno le nuove generazioni. Quindi penso sia questo il messaggio che c’è dietro a questo episodio. Per me è un messaggio di speranza per il futuro delle nuove generazioni e per l’uomo in generale. Ho scritto a Tillmann – ha concluso Dario – e spero di incontrarlo. Sicuramente andrò a Maiorca a cercarlo”.

DI SEGUITO IL TESTO DELLA LETTERA RINVENUTA NELLA BOTTIGLIA GIUNTA DA MAIORCA

Caro sconosciuto,

Maiorca, 13 novembre

In questa bellissima giornata di sole mando questo messaggio in una bottiglia nel suo viaggio e sono molto entusiasta di vedere chi lo troverà. Mi chiamo Tillmann, ho 11 anni e vivo a Maiorca. I miei hobby sono: leggere libri, giocare ai videogiochi, fare puzzle, costruire con i Lego. Giocare a basket, calcio e nuotare sono le mie attività sportive ricreative. Tra l’altro mi piace esplorare la natura, la flora e la fauna (sono membro dei Nabu) e anche il mondo acquatico ha la mia attenzione. Mi piace anche studiare la storia e l’astronomia. Mi piace anche andare in moto con mio padre. A volte non riuscivo a realizzare il mio desiderio di avere un serpente o una tartaruga fuori dallo zoo da vedere, diffusissimi su Maiorca.

Cordiali saluti, aspetto con ansia una lettera di risposta.

Tillmann

LA RISPOSTA DATA A TILLMANN DA DARIO GRANDE SUI SOCIAL

Caro Tillmann,

mi chiamo Dario, vivo a Bacoli e abbiamo molti interessi in comune. Il tuo messaggio è la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi tempi. Oggi qui è una giornata grigia e piovosa. C’è un forte vento di scirocco con onde altissime. È proprio vero che le tempeste, a volte, trasportano messaggi speranzosi che sfidano il mare per raggiungere chi cerca risposte.

Immaginare questa bottiglia, con un messaggio al suo interno, viaggiare per mesi e attraversare tutto il Mar Tirreno fino ad arrivare sulla spiaggia della mia città, è la cosa più magica e vera che possa esistere di questi tempi ed è esso stesso un messaggio. Quale? Vedi Tillmann, oggi tutto è diventato così immediato e superficiale! Non ci si guarda più negli occhi e perfino i sentimenti vengono trasmessi via social. Sapere che nel mondo crescono piccoli sognatori come te è una speranza per il futuro.

Domani mattina, allo stesso modo, spedirò un messaggio sfruttando la tua bottiglia, sperando che arrivi a un sognatore come noi. Mi auguro un giorno di incontrarti a Maiorca. Verrò sicuramente a cercarti.

Con affetto,

Dario