Boselli (BDB) “Per far crescere l’Italia le imprese devono puntare alla internazionalizzazione”

“L’Italia cresce se il suo sistema produttivo supera, in maniera convinta e qualificata, i suoi confini. Mancano solo pochi giorni alla chiusura della prima edizione dei BDB Global Company Awards, il primo e unico contest che si svolge in contemporanea in più di 60 paesi in tutto il mondo. Visto l’enorme successo che l’iniziativa ha avuto (si contano circa un centinaio di adesioni), si è deciso di premiare non una ma più aziende dei vari settori. Inoltre la data di scadenza è stata posticipata al 20 settembre”. Così il Cavaliere Mario Boselli, presidente dell’advisory board di BDB Network presenta l’opportunità che il gruppo garantisce alle imprese italiane che puntano all’Estero.

"Le aziende che intendono puntare sull'internazionalizzazione – aggiunge – sono ancora in tempo per compilare il modulo di partecipazione e provare a vincere i premi e le opportunità in palio. Il valore dei premi è aumentato, offrendo un'ulteriore motivazione a chi ancora fosse indeciso di partecipare. Lo scopo che BDB Network vuole ottenere attraverso questa iniziativa è quello di sostenere il business delle aziende in un momento difficile a causa della pandemia da COVID-19".

“Il Business Travel ad esempio è stato uno dei più penalizzati, con voli soppressi, tratte aeree cancellate, per non parlare delle disposizioni governative che cambiano di volta in volta, insomma sempre più impedimenti a viaggiare il che ha danneggiato molto gli imprenditori e le società in tutti i settori” sottolinea Cav. Boselli che intende, con il team internazionale di BDB, sostenere “fattivamente chi deve puntare su nuovi mercati”.

“Grazie alla rapida campagna di vaccinazione, stiamo assistendo – continua – ad una iniziale ripresa economica del nostro Paese. In molti settori si aprono opportunità che vanno colte. Possiamo affermare che uno dei settori del business in maggiore crescita è quello dell’ambiente ed abbiamo le carte in regola per essere protagonisti come ‘Sistema Paese’. Il Business Green favorisce la produzione di energia elettrica in impianti sostenibili abolendo sempre più l’utilizzo delle fonti fossili, è questo è applicabile in qualsiasi settore merceologico.”

BDB Network è una struttura internazionale fortemente radicata in più di 60 paesi in tutto il mondo, in grado di mettere in contatto aziende, investitori e clienti di settori complementari, generando nuove opportunità di business nonché la nascita di partnership industriali, finanziarie e commerciali. Il gruppo offre supporto alle aziende nello sviluppo del proprio business, nella risoluzione di crisi di ogni genere, e nella comunicazione.

