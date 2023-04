Boscoreale, ecco il “Federal Building” che cambierà volto al centro storico. Faraone: «E’ la strada giusta»

Condividi

Un centro di aggregazione per fare sport, attività sociali e ricreative, accedere ai servizi in maniera più semplice diretta. E, allo stesso tempo, una nuova area per il parcheggio di auto e moto. Il centro storico di Boscoreale sta per cambiare volto con il Federal Building, una struttura polivalente finanziata con i fondi del Pnrr, già nelle disponibilità dell’ente, destinata a sorgere in piazza Pace.

A darne notizia è Francesco Faraone, candidato alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Boscoreale, che ha coperto la carica di vicesindaco nel corso dell’ultima consiliatura. Il Federal Building sarà costituito da un nuovo piano interrato adibito a parcheggio e area di sosta con accesso da via Papa Giovanni XXIII e uscita su via Antonio Gramsci, con posti auto, in parte riservati ad uso dei diversamente abili, e posti moto e bici con possibilità di ricarica di veicoli elettrici. L’attuale palestra sarà ripensata per il gioco della pallavolo con misure regolamentari, e con una superficie di circa 400 metri quadri, con l’ingresso su via Antonio Gramsci. Sarà, inoltre, realizzato un nuovo blocco spogliatoi (260 metri quadrati), in conformità alla normativa vigente del Coni, che si svilupperà solo in corrispondenza del piano terra. Altra novità assoluta, la creazione di un centro di poliambulatorio e di servizi al cittadino sviluppato su tre piani, per un totale di circa 1100 metri quadri. L’attuale edificio scolastico “F. Dati” sarà ricostruito predisponendo una nuova area di ingresso e servizi per la scuola in corrispondenza del piano terra e del piano primo, mentre al secondo piano sarà prevista la realizzazione di una terrazza. Le nuove aule, invece, si svilupperanno in corrispondenza di tutti e tre i livelli per un totale complessivo di circa 1900 metri quadri, con nuove aree verdi e cortilizie al piano terreno intorno ai nuovi fabbricati.

«E’ un progetto ambizioso, destinato a cambiare in meglio la concezione che tutti noi abbiamo del centro storico di Boscoreale, con la possibilità di una piena fruizione da parte dei cittadini di servizi e spazi. Noi vogliamo continuare su questa strada, per favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile della città», spiega Faraone