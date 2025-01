Boschi festeggia 44 anni e ammette: “Tornassi indietro farei l’attrice”

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Festa di compleanno, con tanto di torta e candeline, in diretta radiofonica per l’onorevole Maria Elena Boschi che oggi, 24 gennaio, ha infatti festeggiato i suoi 44 anni ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 raccontandosi con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Oggi compie 44 anni, quanti se ne sente? “Mi sento gli anni che ho, niente di più, niente di meno”. Chi è stato il primo a farle gli auguri? “Il mio fidanzato, alla mezzanotte spaccata”. Cosa le ha regalato? “Ancora non lo so, vedremo stasera, visto che festeggerò con lui. Per ora ho ricevuto solo fiori in regalo”. Se tornasse indietro, diciamo a 24 anni, rifarebbe tutto quello che ha fatto? “No. Sono molto felice ed orgogliosa del mio percorso politico, ma se avessi la possibilità di tornare indietro allora farei una cosa completamente diversa”. Cosa? “Non so, l’attrice ad esempio – ha spiegato Boschi a Rai Radio1 -, una cosa più creativa e fantasiosa”. A proposito del passato: oggi direbbe nuovamente quel ‘lascio la politica se perdiamo il referendum’? “Ho sbagliato a dirlo ma ero molto presa dall’entusiasmo e l’ingenuità dei 30 anni. Oggi ho capito che bisogna imparare dalle sconfitte e dai fallimenti”. Nel suo passato c’è anche una singolare iniziativa: presentare a Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze, il futuro leader 5S Giuseppe Conte. “E’ vero, fu un pranzo a quattro e fu anche molto piacevole, lui ai tempi aveva molta simpatia per noi. Poi, appena entrato a P. Chigi, Conte ha smesso di rispondermi al telefono”. Ed è vero che una volta Silvio Berlusconi le disse che era impossibile che una donna così bella fosse comunista? “Si, anche se con me è stato sempre molto gentile, rispettoso e garbato. Ma io comunista non sono mai stata, mi definirei di c. sinistra, visto che” noi di Iv “nasciamo col Pd”. Lei sembra sempre molto equilibrata e lucida. Si è mai ubriacata? “Raramente, perché ho una resistenza da alpino, mi piace mangiare e bere bene, anche se lo faccio davvero molto raramente. Secondo me rispetto alla resistenza batto anche molti uomini”. Quando è successo l’ultima volta? “Che mi sono ubriacata davvero è stato ai tempi all’Università, che ho esagerato un po’ forse tre anni fa, al matrimonio di una mia amica”. E’ da sempre considerata una delle parlamentari più affascinanti. Le è mai stato proposto di fare un calendario? “Me lo chiesero quando ero al governo ma credo scherzassero: sono consapevole dei miei limiti…” E’ fidanzata da molti anni con l’attore Giulio Berruti. Si ricorda la prima cena romantica? “Si. Lui mi aveva creato ansia dicendo che il tavolo dove stavamo mangiando era antico e di grande valore. E io, complice l’agitazione tipica del primo incontro, ad un certo punto stavo cadendo dalla sedia. Oltretutto, facendolo, ho rovesciato anche il bicchiere di vino”. Lei però sembra molto sicura di sé. “In realtà sono molto timida, mi sono forzata ad aprirmi fin da quando ero piccola, attraverso piccoli sforzi come fare la rappresentante di classe o leggere in chiesa”. Tornando alla sua relazione, c’è in vista un matrimonio? “Non è previsto, salvo sorprese di stasera. Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però – ha concluso Boschi a Un Giorno da Pecora – aspetto sempre che mi sorprenda”. —[email protected] (Web Info)

