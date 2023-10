Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro valuta positivamente Sing&Song Home Studio APS

Condividi

Il comitato tecnico valutativo della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro ha valutato positivamente le attività svolte dalla Sing&Song Home Studio APS e ha consegnato alla nota scuola di canto Battipagliese il premio “Il Sociale per il Territorio“. La premiazione si è tenuta il giorno 20 ottobre presso il Teatro Augusteo di Salerno.

Claudia Cappabianca e Angelo Mutalipassi maestri di musica della Sing&Song Home Studio APS erano presenti con una piccola delegazione di allievi per ricevere il premio. Sul palco alla presenza di Stefania Orlando nota presentatrice tv e Benedetta Gambale e tantissimi giovani hanno detto: “Siamo davvero onorati di essere stati scelti per ricevere questo premio così importante. Siamo convinti che la formazione musicale sia importantissima non solo per acquisire competenze certificate, che serviranno poi in ambito lavorativo sia in Italia che all’estero, ma la formazione musicale a tutti i livelli siamo sicuri essere una preparazione allo star bene insieme, all’ascolto, instaurando rapporti umani di condivisione necessari per crescere in tutti i sensi. La musica è una medicina, lo sperimentiamo ogni giorno con i nostri allievi dai più piccoli ai più grandi”. Ai ragazzi presenti qui oggi diciamo: Non smettete mai di sognare. Grazie a chi ha pensato e valutato positivamente le nostre attività al fine di ricevere questo premio.

La Sing&Song Home Studio APS è centro Trinity College London per gli esami di competenza musicale Rock & Pop , Musical Theatre e Teoria Musicale, iscritta nel registro unico del terzo settore RUNTS e accreditata per l’anno 2023/2024 con il Piano delle arti del Ministero dell’istruzione e del merito.

Alcuni degli allievi hanno vinto concorsi canori nazionali e sono pronti a breve a calcare palchi importanti.