borntobeafamily, la nuova collezione moda firmata Prenatal

Prénatal unisce e accompagna la famiglia che cresce con capi e accessori studiati per i bambini 0-8 anni e la mamma dall’attesa all’allattamento. All’interno tutto il necessario per la quotidianità, dai capi più comodi e pratici a quelli dal taglio ricercato.

Una collezione che Prénatal mostra oggi nella sua essenza,#borntobeafamily, come racconta l’hashtag dedicato alla campagna 2021. Negli scatti che si susseguono tra mura domestiche e ambientazioni naturali, sfilano i capi che uniscono la famiglia in un abbraccio di colori caldi e morbidi tessuti.

Per interpretare al meglio quest’obiettivo, Prénatal ha deciso di affidare gli scatti allo sguardo femminile della fotografa Clara Vanucci. Una professionista profondamente voluta anche per lo stato interessante in cui si trovava al momento dello shooting. Una scelta in linea con la mission aziendale che vuol dar voce ai genitori, alle donne, alle mamme. La profonda empatia tra la fotografa e le famiglie sul set ha dato vita a degli scatti emozionali, capaci di raccontare quello che c’è dietro ad ogni capo indossato o accessorio condiviso.

Una sessione fotografica che è stata al contempo immortalata per testimoniare i valori che si nascondono dietro un brand creato a misura di famiglia. Un progetto nel progetto che ha dato vita a delle micro pillole tratte dall’intervista rilasciata dalla fotografa e disponibile sui canali social Prénatal.