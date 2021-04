Condividi

COMUNICATO STAMPA 1/2021 : Boom di tesseramenti per Fratelli d’Italia in provincia di Napoli. Una crescita esponenziale di oltre il 75% rispetto ai numeri dell’anno precedente per il partito di Giorgia Meloni: sono oltre 2500 le adesioni per Fdi mentre nel 2019 sono state 500. Non solo sondaggi, ma anche il gradimento diretto per il lavoro sul campo svolto dai parlamentari campani Edmondo Cirielli, Giovanna Petrenga, il senatore Antonio Iannone e dal commissario provinciale partenopeo Andrea Del Mastro. “Cresce il consenso e l’apprezzamento per il partito grazie alle attività e al radicamento sempre maggiore nella provincia partenopea. Un dato importante e soddisfacente che ci inorgoglisce e ci

incoraggia: per noi è un punto di partenza per fare ancora meglio. I nostri valori, le nostre scelte e l’ascolto delle istanze dei cittadini ci rendono sempre più credibili come forza politica che è vicino alle persone” afferma il presidente del gruppo consiliare alla Regione Campania Michele Schiano.

