Bonus terme attivo da oggi: fino a 200 euro da spendere in aree termali per i cittadini italiani

Roma, 8 nov – Al via oggi le prenotazioni per accedere al bonus terme. La manovra prevede 53milioni di euro stanziati per una spesa massima di 200 euro a persona, destinati ad ogni italiano, indipendentemente dal reddito Isee.

Il numero di prenotazioni accettato sarà però limitato. Chi prima prenoterà, avrà accesso al bonus. Una volta esaurito il tetto stanziato di 53milioni di euro, non sarà più possibile erogare il bonus che sarà direttamente prenotato presso le strutture termali accreditate.

Il bonus prevede uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali scelti, fino a un massimo di 200 euro. Risulta non cedibile perchè individuale e svincolato dall’acquisto di altri servizi.

Ogni cittadino maggiorenne potrà scegliere la struttura in cui recarsi, cliccando direttamente sul sito bonusterme.invitalia.it. Il sito è in continuo aggiornamento. Una volta prenotata la struttura, si potrà usufruire dei suoi servizi entro 60 giorni dalla data di emissione per i trattamenti.

Il Codacons reclama pari opportunità per tutti gli italiani, dal momento che solo 265mila saranno i fortunati a beneficiare dell’incentivo economico.

Diversa è la posizione del presidente di Federterme Massimo Caputo, che loda l’iniziativa comunicando la gioia per i professionisti del settore: “Il bonus è stata una grande idea per avvicinare gli italiani alle terme”