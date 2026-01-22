Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
Bonus Mobili prorogato per tutto il 2026. La Legge di Bilancio ha mantenuto la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati alle abitazioni oggetto di lavori di recupero edilizio. L’agevolazione si applica su un limite massimo di spesa di 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Tutto quello che c’è da sapere.
