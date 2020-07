Bonaccini, Nappi (Lega) “Si riprenda il Nord? Pd M5s tutti zitti ora”

“Sarà che qualcuno ha immaginato che Stefano Bonaccini potrebbe essere candidato premier della sinistra, fatto sta che tutti – in casa Pd e Cinquestelle – fingono di non aver visto le dichiarazioni con le quale si augura che ‘si riprenda il Nord’. E al sud chi ci pensa? Dove sono finiti Vincenzo De Luca e gli altri governatori che si fingevano interessati alle sorti del Mezzogiorno e della sua economia? Prima di fare lezioni di morale occorre avere la coscienza a posto”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania, commentando l’intervista rilasciata oggi dal presidente della Regione Emilia Romagna.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!