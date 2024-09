Bomba d’acqua su Roma, scatta l’allerta meteo. Le previsioni su tutta Italia

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora una bomba d'acqua su Roma, dopo quelle di martedì. Questa mattina gli abitanti della Capitale si sono svegliati con pioggia e temporali che hanno fatto di nuovo scattare l'allerta meteo, mentre oggi 5 settembre è previsto l'arrivo della 'burrasca di fine estate'.

Oggi, per 12-18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Per questo è scattata l'allerta meteo con l'avviso della Protezione Civile Regionale e del Campidoglio. Oltre alla pioggia, si segnalano i rischi legati alle forti raffiche di vento che potrebbero determinare la caduta di alberi. L'attenzione si concentra in particolare nella zona di Monte Mario. Il Comune di Roma consiglia, pertanto di "non sostare a piedi o in automobile sotto ponti, vicino a corsi d'acqua e di evitare di sostare o attraversare parchi per il rischio di caduta degli alberi". A causa delle forti piogge che dalla notte stanno interessando il Piemonte, a Mattie, in provincia di Torino, é crollato un ponte. Secondo le prime informazioni una trentina sarebbero le persone rimaste isolate. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Le zone del torinese maggiormente interessate dal maltempo sono la Valsusa, la Val Sangone e la Val Chisone dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi. A causa dell’allagamento del piano viabile, a Pinerolo, nel torinese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 'Dei Laghi di Avigliana'. Il traffico veicolare è deviato sui vicini rami di svincolo. A darne notizia Anas, presente sul posto con le proprie squadre con le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Temperature in rapida discesa da Nord al Centro, complice l'ondata di maltempo che investirà numerose regioni. Le previsioni fanno riferimento a temporali e a fenomeni intensi. Con l'arrivo della 'burrasca' che assesta una decisa spallata all'anticiclone, questa sarà una giornata all'insegna dell'allerta arancione in diverse regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto. L'allerta è gialla per Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Le uniche a fare eccezione saranno Sardegna, Sicilia e Calabria. Con il mix tra l'aria polare della Groenlandia e il calore presente sul Mediterraneo potrebbero manifestarsi veri e propri nubifragi. Precipitazioni superiori ai 150 mm attese in particolare in Lombardia e Piemonte. Una perturbazione atlantica, arrivata dalla Francia, porterà fenomeni estremi in giornata, ma durerà fino a venerdì. Sabato tornerà il sole come conferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. E dalla prossima settimana, dopo la forte burrasca di fine estate, il clima sarà quasi autunnale su gran parte del Paese, soprattutto al Nord, ma localmente anche al Centro-Sud con valori termici sotto la media del periodo. —[email protected] (Web Info)

