Bolzano, bimba lasciata sola sulle piste: genitori vanno a sciare

Una bambina di soli sei anni, di origine slovacca, è stata lasciata sola dai genitori per quasi due ore, mentre questi si godevano una sciata in autonomia sulle piste di Monte Elmo, in località Sesto. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Sesto, la bambina è stata notata vicino a un rifugio, completamente sola. I genitori, in vacanza nella nota località sciistica, avrebbero deciso di abbandonarla temporaneamente in un'area pubblica, ritenendo che fosse sicuro lasciarla sola per il tempo necessario a percorrere diverse discese sulle piste lungo tutto il comprensorio sciistico. Quando sono tornati a prenderla, quasi due ore dopo, hanno trovato ad aspettarli i militari dell'Arma di Sesto Pusteria, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sul relativo comprensorio di Monte Elmo-Tre Cime. In seguito all'accaduto, i militari hanno segnalato quanto successo all'autorità giudiziaria. I genitori, due slovacchi, sono stati denunciati per abbandono di minore. L’episodio non è un caso isolato. Sono sempre più frequenti le segnalazioni di bambini lasciati soli nei rifugi, in particolare ''da turisti stranieri dei Paesi del Nord e dell'Est Europa, che sottovalutano i pericoli'', spiega all'Adnkronos Simone Carlini, comandante della compagnia Carabinieri di San Candido. “Questo fenomeno, che riflette un allarmante deficit di responsabilità genitoriale, può avere conseguenze gravissime, sia in termini di rischi immediati per i minori sia per il loro sviluppo emotivo”, aggiunge. ''E' la prima volta che succede quest'anno ma è un fenomeno che abbiamo registrato anche negli anni scorsi – sottolinea – In questo caso ce ne siamo accorti e abbiamo ritenuto di non passarci sopra, il segnale deve arrivare chiaro per contenere questa abitudine non corretta. Bambini così piccoli lasciati soli possono esporsi senza rendersene conto a situazioni di pericolo''. ''Il caso non deve essere sottovalutato'', aggiunge il comandante della stazione carabinieri di Sesto, Gandellino Bucci, ribadendo l’importanza della supervisione dei minori da parte degli adulti, al fine di evitare conseguenze spiacevoli. (di Giorgia Sodaro) —[email protected] (Web Info)

