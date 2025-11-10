Bologna – Napoli. Sconfitta senza attenuanti, per troppo tempo nascosta la spazzatura sotto il tappeto

3 minuto di lettura

Condividi

Un momentaccio

Tanto tuonò che piovve.

Aria di crisi in casa Napoli, il netto 2-0 rimediato a Bologna contro I felsinei, certifica uno stato catatonico in cui la squadra si trascina da troppo tempo, un solo gol (peraltro su calcio da fermo) realizzato in 4 partite, nessuna occasione da rete, squadra lenta, svogliata, senza mordente, senza quella fame che l’ha caratterizzata lo scorso anno e, grazie al quale, era riuscita a sopperire alle carenze di organico. Già da tempo si lamentava la scarsa intensità, la poca grinta e la mancanza di pericolosità in fase offensiva. Questi preoccupanti aspetti erano stati però a malapena celati da una ritrovata solidità difensiva, dal fatto di aver giocato contro una squadra ben organizzata come il Como , dell’essere rimasti, malgrado tutto, primi in classifica. Lo stesso tecnico salentino, nei post gara, era sempre riuscito a “distrarre” l’opinione pubblica riscontrando elementi positivi che in realtà non c’erano. Ebbene la partita del Dall’Ara ha restituito, con gli interessi, tutte le problematiche colpevolmente ignorate. Non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, è tempo di riflessioni, di autocritica e di riconoscimento che dei problemi importanti ci sono e che non possono più essere trascurati o taciuti. Ciò che emerge é che il Napoli riesce a rendere gli avversari degli squadroni quando squadroni non sono. Si è decantata l’organizzazione tattica del Como, si è considerato positivo più del dovuto il pareggio a reti inviolate contro I lariani quando la stessa squadra guidata da Fabregas non è riuscita a battere in casa un modesto Cagliari impegnato nella lotta per non retrocedere. Anche oggi lo stesso Bologna è parsa una compagine formata da alieni, capaci di correre il triplo rispetto ai partenopei nonostante avessero giocato giovedì in Europa League a differenza del Napoli che aveva giocato martedì e quindi con 48 ore di riposo in più. Perso il primato in classifica, il Napoli deve necessariamente sfruttare questa sosta di campionato per per cercare di ripartire con motivazioni ed atteggiamento diametralmente opposti.

La partita risulta incommentabile, al netto di un primo tempo dove il Napoli in qualche modo regge, tanto che termina a reti inviolate, nella seconda frazione di gioco la formazione allenata da Antonio Conte si sgretola completamente un pò come era successo ad Eindhoven sia pur con proporzioni più limitate. Gli emiliani dominano da un punto di vista atletico, tattico, tecnico, motivazionale, insomma sovrastano in tutto e per tutto un Napoli sempre meno presente in partita. Il primo gol di Dall’Inga e il secondo gol di Lukumi, nel giro di 10 minuti e su grossolane sbavature della fase difensiva, rappresentano la logica ed inevitabile conseguenza di una superiorità netta, schiacciante. Ciò che aggrava ancora maggiormente la prestazione dei partenopei, riguarda l’atteggiamento assunto dopo il doppio svantaggio, una squadra totalmente incapace di reagire, sulle gambe ma soprattutto svuotata mentalmente. Alcuni degli interpreti della gloriosa cavalcata dello scorso anno, risultano oggi irriconoscibili, lontani parenti dei guerrieri che pochi mesi orsono, sfidavano impavidi la logica e le gerarchie precostituite. Di Lorenzo è comparabile per come sta giocando, al Di Lorenzo di appena due anni fa, ai tempi di Garcia, lento, stanco, molle, Politano non riesce più a fare la differenza, prevedibile, impalpabile in fase offensiva ed inutile quando si tratta invece di difendere, McTominay oggi e risultato il peggiore in campo, Neres male, molto male, non ha toccato palla, Rahmani disastroso, insomma non si salva davvero nessuno. Nella conferenza stampa post gara, Antonio Conte si è detto seriamente preoccupato e, oltre ad assumersi tutte le responsabilità per quanto sta accadendo, ha ammesso che ci sono dei problemi, problematiche che non sono sorte certo nell’ umido pomeriggio novembrino di Bologna ma che evidentemente sussistono dall’inizio della stagione, problemi che vanno ben oltre le semplici scelte tattiche o delle qualità tecniche dei singoli interpreti. C’è un problema di atteggiamento, un problema di fame, un problema di voglia, ha ribadito che non è stato evidentemente capace di trasmettere quella positività che è l’unico elemento veramente imprescindibile per il raggiungimento di qualsivoglia risultato. Persa la vetta a favore di Inter e Roma, c’è da augurarsi che questa squadra ritrovi ciò che ha smarrito, la cattiveria, la “cazzimma”, vedere una squadra allenata da Conte senza dette qualità sembra quasi un ossimoro, eppure è la realtà.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.