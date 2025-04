Bologna, esplosione alla Toyota: 12 indagati tra cui il manager Candiani

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono 12 le persone, indagate dalla Procura di Bologna, nell'ambito dell'inchiesta aperta per chiarire quanto accaduto lo scorso 23 ottobre, quando un'esplosione causò la morte di due persone e il ferimento di altre undici alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale. L'iscrizione nel registro degli indagati, che coinvolge anche Michele Candiani, attuale amministratore delegato di Toyota Material Handling, è avvenuta in vista di una consulenza tecnica irripetibile in programma il 5 maggio per ricostruire la dinamica dei fatti e ricomporre l'impianto interessato dall'esplosione all'interno dello stabilimento. In particolare, gli inquirenti si concentreranno sulla centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. —[email protected] (Web Info)

