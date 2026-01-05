Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione
(Adnkronos) – Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto oggi 5 gennaio nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria di Bologna: secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato accoltellato all’addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, sul posto insieme alla polfer, sono alla ricerca dell’aggressore in fuga.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.