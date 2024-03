1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Nella mattinata di ieri, i poliziotti di Imola hanno arrestato un 44enne italiano per aver commesso violenza sessuale, sexting e atti persecutori. Mentre svolgeva servizio prima come oss e poi addetto alle pulizie in una casa di cura della provincia bolognese, nel periodo antecedente a luglio 2023 (data del suo licenziamento), ha commesso abusi sessuali nei confronti di quattro anziane ospiti della stessa struttura, tra gli 80 e i 96 anni, tutte affette da decadimento cognitivo e altre patologie che ne pregiudicavano la capacità di reazione. Nello specifico, approfittando delle sue mansioni e dello stato di inferiorità psichica delle vittime, le avrebbe palpeggiate, anche nelle parti intime. Il provvedimento è scaturito da un’attività di indagine seguita alla presentazione della denuncia da parte di una 53enne che aveva con il reo inizialmente un rapporto amicale, vittima di atti persecutori da parte dello stesso uomo, perseguitata con telefonate insistenti e audio gravemente minatori. In quel contesto, la stessa vittima ha ricevuto due filmati video registrati da parte del 44enne delle violenze sessuali effettuate ai danni di due delle signore ospiti della struttura. Per questo specifico fatto, l’uomo è inoltre indagato per illecita diffusione di immagini sessualmente esplicite. L'uomo, che risulta soggetto psichiatrico con precedenti per lesioni, percosse e maltrattamenti in famiglia, è stato portato nella Casa Circondariale di Bologna 'Rocco D’Amato'. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it