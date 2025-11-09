Bolelli-Vavassori, esordio ok alle Atp Finals. Primi squilli azzurri nel doppio

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esordio ok per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio delle Atp Finals. Gli azzurri hanno battuto in due set la coppia britannica composta da Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco. In attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, impegnati domani lunedì 10 novembre nel singolare, arrivano così i primi squilli azzurri a Torino.

