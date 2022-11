Boldenone : tout ce que vous devez savoir sur le cyclisme, l’empilage et l’utilisation de la boldénone

Condividi

Il boldénone, parfois appelée equipoise, è uno steroide derivato dal testostérone, ma non gli effetti sono completamente diversi.

Mais qu’est-ce qui le rend si pratique pour la musculation? Si les réponses à ces questions vous intéressent, poursuivez votre lecture pour découvrir pourquoi l’utilisation de la boldénone est si courante chez les culturistes et les athletes.

Introduzione à la Boldénone

Il boldénone è uno stimolante di performance très particulier, principalmente perché si tratta di un medico veterinario. Les flacons peuvent porter la menzione “undesylenate de boldénone” o “Equipoise”, cette dernière indiquant la marque du produit.

Il boldénone è un derivato del testo che possiede un doppio collegamento supplementare tra gli atomi di carbone 1 e 2. In ragione delle sue proprietà, la liberazione è un bel colpo più la lente delle celle degli altri steroidi. Après un pic initial de quelques jours, il y aura une libération lente pendant 20-25 jours.

Des athlètes et des culturistes l’auraient utilisé comme leur drogue préférée. In ragione dei suoi effetti generali sull’uomo, il est parfois inclus dans les cours, mais rarement utilisé en tant que produit autonome.

Les utilisateurs ont remarqué une augmentation du pourcentage de la masse musculaire maigre et un aspect plus veineux. L’équipoise est connue pour augmenter la production de globules rouges, ce qui peut améliorer et intensifier la sensation de pompage (bien que tous les stéroïdes fassent cela, la boldénone le fait beaucoup mieux).

La boldénone est généralement un médicament d’amélioration de la performance bien toléré. Toutefois, il est important de souligner que l’augmentation du nombre de globules rouges peut créer de graves problèmes de santé. L’utilisation de la Boldenone est généralement sûre.

Boldenone : utilisation dans le bodybuilding

Êtes-vous intéressé par les effets possibles de l’utilisation de la Boldenone ? Ils sont énumérés ci-dessous :

Développement musculaire – Lorsqu’il s’agit d’utiliser des stéroïdes anabolisants, vous pouvez généralement vous attendre à des avantages et des effets secondaires exceptionnels en termes de croissance musculaire. En ce qui concerne l’Equipoise, c’est sans doute le cas. Sans surprise, un stéroïde ne fait pas de miracles ; ainsi, si vous voulez devenir plus gros et être gonflé à bloc, vous devrez travailler dur à la salle de sport et bien manger. À l’inverse, si vous suivez un régime anabolisant et faites de l’exercice, un cycle Equipoise entraînera des améliorations extrêmement notables de votre corps.

Amélioration de la condition musculaire – Il a été démontré que l’équipoise apporte au corps humain des bienfaits différents de ceux associés au culturisme ou à l’amélioration des performances. Des études récentes montrent que ce stéroïde anabolisant a le potentiel de traiter des affections osseuses et musculaires telles que l’ostéoporose.

Teneur réduite en graisses – Ce stéroïde est populaire auprès des bodybuilders pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu’il a été prouvé qu’il aide à brûler les graisses. La capacité d’un culturiste à perdre du poids et à brûler les graisses est d’une importance capitale, et ce pour de nombreuses raisons. D’autre part, les bodybuilders peuvent être intéressés par la combustion des graisses et la perte de poids, car ils suivent généralement un régime pour se préparer aux compétitions et resserrer leur corps. L’objectif de la préparation à la compétition est de réduire votre taux de graisse corporelle totale tout en conservant autant de masse musculaire maigre que possible. Lorsque vous montez sur scène, l’Equipoise peut vous aider à obtenir le look que vous souhaitez : mince, élancé et tonique.

Augmente la production de globules rouges – Stimule l’oxygénation et la synthèse des globules rouges dans le corps après qu’il a été démontré que Boldenone augmente la force et l’endurance du corps. La capacité des globules rouges (souvent appelés hémoglobine) à fournir la quantité d’oxygène requise à toutes les parties du corps est une fonction essentielle. Si le corps reçoit suffisamment d’oxygène, il sera capable de produire plus d’adénosine triphosphate, le principal type de stockage d’énergie dans les cellules. Cette molécule d’adénosine triphosphate est essentielle pour réguler la formation et l’accumulation d’acide lactique, l’acide qui provoque de graves crampes musculaires. Sans acide lactique dans les cellules, le tissu musculaire serait capable de supporter beaucoup d’efforts physiques.