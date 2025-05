Bobo Vieri, lo sfogo dopo il malore: “Mai avuto una cosa del genere”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Bobo Vieri è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. L'ex bomber, dopo il rientro anticipato dalle Maldive, ha intrapreso una cura che porta avanti da oltre due settimane: "18 giorni che prendo medicine", ha raccontato Vieri sui social. "È il diciottesimo giorno che prendo medicine – ha esordito l'ex calciatore nelle storie di Instagram -. Sto meglio, ho meno tosse, oggi ho fatto una passeggiata. Gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando, lunedì dovrei smetterle di prenderle e dovrei vedere il medico, vediamo come va", ha spiegato Bobo Vieri al fianco della moglie Costanza Caracciolo. L'incubo dell'ex attaccante è cominciato lo scorso 24 aprile quando è stato ricoverato in ospedale alle Maldive dopo aver accusato un malore. Tornato in Italia, il 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Per fortuna non è polmonite, 10-15 giorni di riposo", aveva spiegato sui social pochi giorni fa. Ma il malessere si è prolungato e i giorni di convalescenza sono diventati 18: "Ma si può prendere una mezza polmonite, prendere antibiotici e cortisone… Che ca**o di roba è? Mai avuto una cosa del genere", ha aggiunto l'ex attaccante che si è sfogato sul suo profilo social. —[email protected] (Web Info)

