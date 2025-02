Blues & Wine Soul Festival XXII Edizione 2024 – 25 XVIII Blues & Wine Awards Sicily and Italy

9 minuto di lettura

Dall’artista del Blues, Joe Castellano, UN LIBRO CHE CAMBIA TOTALMENTE LA STORIA DEL NERO D’AVOLA con gli EVENTI che chiudono la XXII Edizione del Blues & Wine Soul Festival!

Da giorni SOLD OUT sia il Symposio per le Osterie storiche che il Gran Gala dei XVIII Blues & Wine Awards tra Castrofilippo, Racalmuto ed il Castello di Joppolo, vicino ad Agrigento .

Si rivela anche come in questo racconto ci sia la terribile vicenda dello zolfo, che in quasi 200 anni fece scomparire nel nulla qualcosa come 500.000 persone, che dai bambini di 6 anni e poi fino in giovane età, si trovarono a vivere da schiavi venduti nel più totale dramma dalle loro famiglie …

Al grande amico Re del Soul, Solomon Burke il principale Award per la Musica . Sarà presenta dagli USA la figlia Melanie .

A famosi produttori e grandi Vini ed Oli la celebrazione dei finalissimi.

Siamo ad una settimana esatta dalle giornate finali del XXII Blues & Wine Soul Festival .

Si va a pubblicare il libro del creatore di questo Festival – quale è Joe Castellano – con un volume edito dalla Sime Books di Conegliano Veneto e che è destinato letteralmente a rivoluzionare l’origine del Nero d’Avola ed altri vitigni, di cui si sentirà parlare parecchio, visto che già da tempo si è visto riscuotere tantissimo interesse .

Da questo libro emerge che il famosissimo vitigno del “Calabrese” nei nostri anni ’80 indicato solo col nostro sinonimo di “Nero d’Avola”, non era assolutamente un vino proveniente da Avola, ma dalla zona Centro Meridionale della Sicilia . Novità davvero interessantissime e che probabilmente potrebbero concretamente fare risalire questo libro a quel leggendario vino di Akragas (l’antica Agrigento) fino ad oggi mai scoperto, e che in periodo greco-punico aveva significato veramente la ricchezza e la potenza di quella città .

Una storia antichissima quella del Nero d’Avola, che si intreccia tra agronomia ed archeologia. Nella vere storia anche il peso di quelle che potrebbero essere ben 500.000 persone calpestate e uccise dalla sofferenza per la schiavitù . Il 26% di questi schiavi, furono bambini di appena 6 anni di vita . Molte sono state le cose che hanno scaturito quest’opera . Un mix coinvolgente e travolgente di storia, archeologia, sociologia ed ovviamente ampelografia e conoscenza della vite, gli ingredienti principali . Ma anche un’altra cosa, a totale sorpresa del tutto, ha caratterizzato un ulteriore ingrediente di questo libro.. Un ingrediente che ha fatto sempre parte della vita e della carriera di un artista come Joe Castellano : il Blues …….

Il Blues dei neri americani, come esattamente in quella stessa epoca si viveva lo schiavismo dei siciliani delle Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna .

Appunto per questo, nel Symposio dei Blues & Wine Awards, il 21 Febbraio 2025, nella consueta cena degli amici del Festival dedicata alle antiche Osterie, grazie ad un grande storico dell’economia come Rosario Lentini, si accennerà per introdurre il Convegno del giorno dopo, della storia dello zolfo nella Provincia di Agrigento. La più antica e genuina cucina sarà affiancata in questo caso da eccellenti Oli nuovi e da speciali etichette delle aziende del Vino a cui è stata assegnata la nostra Gran Menzione 2024 . Per essi appuntamento presso l’Osteria “Al Cacciatore” di Castrofilippo (Agrigento), della famiglia Alessi .

Giornata clou prevista per il 22 Febbraio prossimo, dove alle 10.30, presso la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, si apre il XX Convegno di Ampelografia di cui abbiamo detto, e che sarà centrato dal libro di cui abbiamo detto sulla grande storia del Nero d’Avola, con relativi importantissimi ed inediti risvolti. Accanto a loro, autorità del Comune di Racalmuto e della Fondazione Sciascia, nonchè grandi membri del Comitato Scientifico del Festival, come il Dott. Rosario Lentini prima accennato (Storico dell’Economia), il Dr. Luigi Salvo (grande esperto internazionale del vino) e tanti selezionati giornalisti ed ospiti speciali del settore .

Ma la grande serata che culminerà con la XXII Edizione 2024 del Blues & Wine Festival, sarà quella sempre del 22 Febbraio per il Gran Gala del Vino e della Musica, che per la XVIII stella illuminerà l’elegante Castello Ducale Colonna di Joppolo Giancaxio (AG), che farà vivere agli special guests della serata ed ai commensali che vorranno essere di quella speciale serata mondana, dei momenti davvero esclusivi . (Ingresso al Foyeur del Castello previsto alle 19.30) .

Grande musica dal vivo, 8 eccellenti vini finalisti e che saranno proclamati vincitore degli Awards, 3 finalisti dell’Olio di grande qualità, ulteriori 15 assegnatari di grandissimi premi per : artisti, giornalisti, produttori, enologi, scienziati e cultori della migliore Cultura enogastronomica .

Con loro in primis la proprietà del Castello Ducale – che curerà anche l’eccellente cena della serata – unitamente a partner pubblici e privati ed agli Enti della località ospitante.

Già si anticipano i finalisti delle 8 etichette di quest’anno, tra cui spiccano notevolissime bottiglie, come lo Spumante “V38AG” della siciliana Azienda Milazzo (migliore bollicina mondiale italiana per il Campionato Mondiale di Londra del 2024), e le sempre notevolissime bollicine degli alto atesini Arunda Vivaldi ed il loro “Gran Cuvèe Marianna” degli amici Josef Reiterer e Wolfgang Trotter . I coinvolgenti bianchi dei Principi Tenute di Spadafora e quelli di Tenute Lombardo (appena nominato Cantina Blues & Wine dell’anno) forniranno una grande sorpresa, come anche le bottiglie previste tra i finali dei Rossi, dove spiccano il Don Antonio di Morgante Riserva (storico esponente del migliore Nero d’Avola) ed un’ottima edizione del “Grancia” Chianti Classico Riserva, dei cari amici toscani delle Cantine Felsina .

I monrealesi Feudo Disisa, con la notevole Vendemmia Tardiva da Grillo del “Krysos” ed il nostro plurivincitore Spumante Moscato Fiori d’Arancio dei Colli Euganei dell’Azienda Maeli e della cara amica Elisa Dilavanzo, suggelleranno la selezione finale dei produttori di vino da dessert ..

E la Musica ? …. La chicca della chicca di quest’anno . Due diversi Blues & Wine Awards Platinum, infatti, quest’anno . Il primo dedicato al carissimo amico e Re della Musica Soul Mr. Solomon Burke, che proprio alcuni mesi prima in cui era destinato alla consegna dell’Award 2010, scomparve per un malore sul volo aereo tra Los Angeles ed Amsterdam.

Alla sua amata figlia Justice Melanie il grande onore di consegnare questo importantissimo riconoscimento fino alla Sicilia, ricordando anche il grandissimo e fraterno amico che univa Solomon Burke con Joe Castellano (a cui ha dedicato poi il famoso brano musicale “The King is Alive”) .

Sempre per la Musica, altro colosso …stavolta quello dei bravissimi fratelli siciliani Carmelo e Michelangelo La Bionda. Purtroppo il bravo Carmelo da qualche tempo non è più con noi, ma un onore davvero per il Festival ricordare questi incredibili fratelli che hanno rappresentato per tantissimi anni il migliore sound della disco-music italiana ed internazionale . Brani come “One for me, one for you” e decine e decine di altre loro hit. Assai lieti di vedere insieme a Noi il caro Michelangelo per consegnare questo duo ineguagliabile di artisti e creatori della Musica .

Se presso il Castello Ducale Colonna di Joppolo, sarà vissuto il grandissimo scenario ricreato dalla proprietà legata all’imprenditore Massimo Firetto ed al suo staff, non si possono dimenticare storiche aziende che in alcuni casi sono presenti da 22 anni, ossia dalla prima edizione del Festival .

Per il 2024, infatti, ci piace ricordare che nelle splendide serate estive scorse, intercalatesi tra la Scala dei Turchi di Realmonte (presso il Madison), il Relais dell’ Azienda Olearia Principe di Aragona, le splendide Tenute Gigliotto nei pressi di Piazza Armerina e le avvincenti Tenute Lombardo di SuaMaestà650 di Serradifalco (CL), sono intervenute anche altre grandi aziende come : Planeta, Carlo Hauner, Principe di Corleone, Alessandro di Camporeale, Enza La Fauci, Ca’Avignone, Casa di Grazia, Castellucci Miano e tante eccellenze enoiche .

Accanto ad essi sono in finale anche tre meraviglie dell’Olio, questa volta tutte made in Sicily e tutte della Provincia di Agrigento. Vedremo in questo caso i vincitori dei cari amici di Principe di Aragona, Serrone (Racalmuto) e Francesco Di Mino / C.da Scintilìa, di Grotte .

L’ultima nota, come sempre, a quanto commentato dal Presidente e creatore del Blues & Wine Festival, Joe Castellano :

“Nonostante quello che mi è successo anche fisicamente quest’anno, in ogni caso stiamo cercando di archiviare ancora stavolta una XXII Edizione veramente bella ed elegante, sia a livello musicale, che a livello vinicolo/olivicolo. Ho dovuto anche sorreggere il grandissimo impegno di creare un libro che per la prima volta raccontasse una vera storia del Nero d’ Avola (fino ad oggi affidata spesso solo a delle mere credenze..) e di altre cose del vino siciliano affidate alla stessa Sicilia agricola, dell’isola a tutto tondo .

Mentre creavo le pagine del libro ho notato, a poco a poco, che fautore di quell’opera dedicato al vino, alla fine fosse stato sempre il mio Blues – dice Joe Castellano . Ricollegare tassello per tassello a questa storia, è stato anche ripercorrerla in chiave archeologica e socio-antropografica . E’ stata per me un’emozione incredibile, che alla fine ha fatto ricollegare questa storia a quella della mia vita, della mia amata contrada Noce di Racalmuto e di meravigliosi amici, tra i quali anche un Maestro come Leonardo Sciascia .

Gli Awards del 22 Febbraio, saranno destinati a questi tantissimi testimonial, produttori e giornalisti e attestano la prova dell’incredibile prestigio riconosciuto al Blues & Wine.

Mi sono già complimentati con taluni Enti di Agrigento, che hanno letteralmente ignorato tutte le richieste del Blues & Wine che erano state inoltrate a potere inserirci nel programma di “Agrigento Capitale della Cultura 2025” . Visto l’esito devo forse ringraziare tale assoluta assenza . Faccio notare solo come ancora oggi (in programmazioni vecchie e nuove) chi gestisce la città di Agrigento ha ignorato 31 anni di leggendaria Joe Castellano Band, e 23 edizioni del più grande Wine Music Festival del mondo – quale è il Blues & Wine Soul Festival – , che annovera un Albo d’Oro ricco delle più importanti formazioni musicali della storia.

L’insegnamento del Gattopardo, però, sempre trionfante nella storia delle cose di chi governa la Sicilia . Ma nonostante tutto, da Noi ha vinto sempre il Blues ed il nostro essere parte dei creatori di grande Bellezza … Anche la nostra nuova rubrica televisiva “Viaggiando nel Vino” ci sta dando degli stupendi risultati e delle prospettive molto molto interessanti . “ .

Spazio agli Eventi dei Blues & Wine Awards per il 21 e 22 Febbraio 2025 ! .

Speciali Cene degli appassionati Blues & Wine :

21 Febbraio 2025 – 0re 20.00

Ingresso del Symposio per le Osterie di qualita’ a “Il Cacciatore” di Castrofilippo – euro 35,00 (Tutti i Vini delle Gran Menzioni in abbinamento)

22 Febbraio 2025 – Ore 19.30

Aperitivo e poi Cena di Gala del Vino e della Musica

Premiazione dei XVIII Blues & Wine Awards

Castello Ducale Colonna di Joppolo / Agrigento

Prezzo Speciale riservato solo per i primi 100 appassionati, euro 70,00 .

Per il resto euro 100,00 a persona .

Si prega confermare velocemente i prenotati per i grandi eventi indicati .

Per info, contatti e prenotazioni : [email protected] – 333.2089624

