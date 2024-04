0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il Governo attivando il ministero del Mare ha acceso un grande riflettore sul tema in generale. Quando andiamo a parlare con le associazioni di categoria vediamo che l’Italia è ancora un po’ indietro sulla regolamentazione”. Lo ha detto Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia, in occasione del 3° Summit nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. “Penso ai certificati Its che su quel tema chi ci ha preceduto non ha valutato vari aspetti. Iniziative come questa – chiosa – fanno recepire quanto sistema c’è intorno al tema mare e fanno in modo che la politica, a tutti i livelli, spinga in questa direzione. Il nostro compito all’interno la Commissione Trasporti è quello di sostenere il governo nelle iniziative e laddove c’è qualcosa che non viene trattata intervenire sulle lacune”. —[email protected] (Web Info)

