Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio volti al contrasto dell’abusivismo commerciale ed in esecuzione di mirati servizi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, i Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania hanno posto sotto sequestro un’azienda dedita al deposito di alimenti, sezionamento e lavorazione di carni per la preparazione di salumi, quest’ultima infatti, operava non curante dei requisiti minimi di sicurezza igienico sanitaria e sicurezza sul lavoro.

I finanzieri, congiuntamente al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, dopo severi e rigidi controlli, hanno sequestrato 1,6 tonnellate di salumi confezionati e pronti per essere venduti, ancora, carne fresca, bovina e suina destinata alla preparazione di altri salumi. Certosino il blitz delle fiamme gialle, tanto da rinvenire e porre sotto sequestro 1,1 tonnellata di conserve (passate di pomodori e pelate), anche queste in cattive condizioni e potenzialmente pericolose per la salute umana. Denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Napoli Nord sia il responsabile dell’azienda che il rappresentante legale.

