“Bioeconomia: Sostenibilità, Economia Circolare ed Open Innovation”, per la giornata nazioale delle Bioeconomia centrale la SSIP

In occasione della seconda edizione della “Giornata Nazionale della Bioeconomia”, promossa nell’ambito delle attività del Cluster Spring – Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde – ed Assobiotec, si terrà il workshop:

“Bioeconomia: Sostenibilità, Economia Circolare ed Open Innovation”.

L’appuntamento è per Giovedì 24 Settembre 2020, alle ore 15:00, presso la sede SSIP in Via Campi Flegrei, 34, Pozzuoli NA.

Apriranno i lavori Graziano Balducci (Presidente SSIP), Ciro Fiola (Presidente CCIAA di Napoli), Antonio Martini (Direttore Divisione VII Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento MISE), Giovanni Sannia (Università di

Napoli Federico II – Presidente Master BIOCIRCE – Bioeconomy in the Circular Economy).

Il workshop inizierà con l’intervento del Direttore Generale della SSIP, Edoardo Imperiale, che presenterà il Programma Leather Innovation Challenges 2025 realizzato nell’ambito della Misura Innovation Manager del Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato allo sviluppo di nuove traiettorie tecnologiche e soluzioni innovative per l’industria conciaria: Innovazione di prodotto (molecole e tecnologie per le nuove famiglie di pelli innovative), Economia Circolare e sostenibilità (soluzioni innovative per il riutilizzo dei materiali di scarto provenienti dalla filiera) Industria 4.0 e Smart Factory (nuovi processi e metodologie dell’industria 4.0 per la lavorazione della pelle).

Seguirà un dibattito, coordinato da Vera Viola (Giornalista de Il Sole24Ore), al quale parteciperanno Fulvia Bacchi (Direttore Generale UNIC), Albino Caporale (Direttore Attività Produttive Regione Toscana), Vera Corbelli (Segretario Generale del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale), Edoardo Croci (Coordinatore Green Economy Observatory – Università Bocconi), Marco Frediani (Presidente UNPAC), Gustavo Gonzalez-Quijano (Secretary General – COTANCE), Luigi Nicolais (Consigliere Scientifico SSIP), Piero Salatino (Presidente

MedITech – Competence Centre I4.0), Paolo Scudieri (Presidente ANFIA).

Il workshop sarà trasmesso online dalla sede della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, e tutti gli interessati potranno partecipare in maniera gratuita.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social di SSIP.

