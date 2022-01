Biodigestore, Zinzi: “Marino e assessori in fuga, per loro Caserta non merita risposte”

Condividi

“Grave l’assenza degli assessori di riferimento che hanno impedito la discussione delle interrogazioni, delle mozioni e dei punti all’ordine del giorno nel corso della seduta di consiglio comunale di oggi. Inaccettabile l’atteggiamento del sindaco Marino che, sulla base di una pregiudiziale pretestuosa, ha chiesto di rinviare la discussione sulla realizzazione del biodigestore in località Ponteselice facendo votare la sospensiva da una maggioranza silente e assoggettata ai voleri di un sindaco che probabilmente ora si vergogna di esporre la sua posizione sull’argomento. Eppure da esperto della materia qual è, e alla luce degli impegni presi in campagna elettorale, avrebbe avuto tutti gli strumenti per rispondere. Evidentemente per loro Caserta non merita risposte”. Così il capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Caserta, Gianpiero Zinzi.