Biodigestore a Caserta, Zinzi convoca la Commissione Terra dei Fuochi

Martedì 23 giugno, alle ore 10.30, presso l’Aula consiliare Siani del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale isola F13, piano -1), la III Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, si riunirà in audizione per affrontare la tematica relativa alla realizzazione dell’impianto di biodigestione dei rifiuti a Caserta.

All’audizione parteciperanno l’Assessore regionale Fulvio Bonavitacola; il sindaco del Comune di Caserta, Carlo Marino; il sindaco del Comune di Valle di Maddaloni, Francesco Buzzo; il presidente dell’Ato Rifiuti di Caserta, Antonio Mirra; la responsabile della Struttura di Missione per lo smaltimento dei Rsb Lucia Pagnozzi; il direttore generale dell’Arpac, Stefano Sorvino.

La convocazione muove dalle tensioni registratesi sui territori limitrofi in merito alla localizzazione dell’impianto individuata dal Comune di Caserta.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!