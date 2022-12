Bilancio, Nappi (Lega): ‘manovrina’, De Luca completamente fuori fuoco rispetto ai problemi della Campania

Condividi

“Ci troviamo davanti a una ‘manovrina’ assolutamente insufficiente, fatta di piccoli interventi per niente significativi, e che soprattutto dà la cifra della totale incapacità da parte di questa amministrazione regionale di compiere quel cambio di passo decisivo che la Campania e i sei milioni e mezzo di campani aspettano da anni. D’altronde, nel documento economico non c’è traccia di misure concrete per il miglioramento della sanità e dei trasporti, della vivibilità, di un piano per il lavoro e la formazione, né di politiche sociali, che pure erano stati suggeriti e fortemente invocati dalla Lega e dal Centrodestra. Ancora una volta, però, per colpa di questa maggioranza sono venute completamente a mancare la necessaria visione e le prospettive future per la Campania, con la conseguenza che a pagarne le spese saranno nuovamente i nostri territori e i nostri cittadini, a fronte della più elevata percentuale di tassazione d’Italia che De Luca e i suoi hanno imposto ai campani”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso del suo intervento in Aula.